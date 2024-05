L’ex estremo difensore Mario Ielpo ha anticipato i temi della sfida di oggi pomeriggio a San Siro.

Mario Ielpo ha parlato di Milan-Genoa a Radio Rossonera iniziando esprimendo il suo parere su tutta l’annata della squadra di Pioli. “Ci sono stati questi risultati altalenanti dovuti al calendario sbilanciato: ci sono state parentesi come questa che sta arrivando in cui ci sono partite più semplici, altre come quelle passate in cui si sono condensate molti match difficili. Poi un po’ questo è stato anche il limite di questa squadra che va in gol facilmente (a differenza degli anni scorsi), fa meno fatica a vincere contro le squadre piccole che si chiudono però poi quando si arriva agli scontri diretti è molto vulnerabile e prende gol con facilità e quindi questi tipi di scontri li ha persi quasi tutti. Questo è un po’ la fotografia del percorso altalenante del Milan”.

Squadra Milan

Gli uomini potenzialmente pericolosi contro il Genoa

“Direi che dovrebbero essere temuti i profili come Chukwueze che è sempre entrato molto bene, ha dimostrato di essere in forma ma poi non viene messo in campo dall’allenatore; con tutto rispetto per un campione come Giroud, ad oggi visto che va via gli faccio giocare la partita d’addio (contro la Salernitana) e questa la lascio giocare a qualcun altro; se devo dire un nome, tolto Leao che ovviamente fa quello che vuole, decide lui se vincere la partita o meno, se mettersi in ombra o meno, un altro che può spaccare le partite può essere appunto Chukwueze”.

L’articolo Ielpo: “Il Milan è stato altalenante, Chukwueze è in forma ma non viene messo in campo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG