La situazione relativa al prossimo allenatore dei rossoneri si va definendo: l’ex giocatore di Lazio ed Inter sta guadagnando posizioni.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione relativa alla scelta del nuovo allenatore del Milan; ecco le ultime notizie. “Una volta finito il campionato, Pioli non sarà più l’allenatore del Milan e lo abbiamo capito tutti, lo sa anche Stefano ma sta aspettando la conferma della società. Il Milan dopo il dietro front su Lopetegui, non ha avviato nessun contatto con Conte o De Zerbi ma ha parlato con 3 allenatori portoghesi: Fonseca, Amorim e Coinceicao”.

Paulo Fonseca

Fonseca

“Per quanto riguarda l’ex tecnico della Roma ci sono delle possibilità, ma il Marsiglia gli ha offerto un triennale con una forte impronta di leadership totale nelle decisioni e poi ci sarebbe anche un rinnovo con il Lille, bisognerà capire quanto il Milan vorrà dare importanza a Fonseca”.

L’allenatore dello Sporting CP

“La situazione che vede Amorim invece è abbastanza chiara, ovvero lui dovrebbe rimanere allo Sporting Lisbona per un debito di riconoscenza nei confronti del club e di alcune scelte prese in passato, era stato beccato a parlare col West Ham e ha dovuto chiedere scusa ai tifosi e alla società”.

In pole l’ex ala

“Invece salgono le quotazioni di Conceicao per un motivo su tutti: lui aveva promosso pubblicamente le elezioni di Pinto da Costa come Preisdente del Porto ma ha vinto Villas Boas, quindi i rapporti non sono positivi. Nelle prossime 48-72 ore i rapporti si intensificheranno per capire se ci sarà margine per trovare un’intesa economica”.

