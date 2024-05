Il giornalista Michele Criscitiello nutre dubbi sulle figure di alcuni dirigenti rossoneri.

Michele Criscitiello a Sportitalia consiglia al Milan di scegliere Roberto De Zerbi come prossimo allenatore. “Sai che se prendi De Zerbi ha il suo timbro. È un uomo vero, un grande allenatore, fa giocare bene le sue squadre, fa divertire San Siro e i suoi tifosi. È il classico allenatore che ti fa innamorare la piazza. È l’allenatore giusto per il Milan, perché guadagna circa quanto Pioli: 4-5 milioni netti e qualche bonus. Ti valorizza tutte le scommesse che hai fatto e che devi fare. Ti chiederà due, tre, quattro calciatori perché se prendi De Zerbi, lui fa anche mercato. E ti serve perché Ibra è inesperto, Moncada fa lo scouting e Furlani non è uomo di campo. Uno come De Zerbi ti serve anche per cercare di dare delle indicazioni sul calciomercato“.

“In questo momento, al netto di tutti i nomi usciti e di quel che abbiamo visto, oggi l’unica strada percorribile seria è De Zerbi. Ma siete sicuri che lui in questo momento accetti il Milan? Io personalmente sono suo fan sfegatato e mi reputo amico, per fortuna. Per l’allenatore che è e per l’uomo che è. È forte. Ma ti chiede delle garanzie. Se qualcuno nel mondo Milan pensa di prenderlo per fare un contentino ai tifosi, De Zerbi non viene. Lui vuole garanzie tecniche, vuole sentire il fuoco dentro e il calore della società. Vuole garanzie calcistiche. Ma quando prendi un allenatore come De Zerbi prendi un manager, non un allenatore. Devi sapere che non devi fare la squadra con l’algoritmo“.

