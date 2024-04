Il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore non è tenero nei confronti dell’attuale allenatore rossonero.

Giuseppe Pastore è stato il protagonista di luna lunga chiacchierata su tutti i temi di attualità di casa Milan al canale Twitch di MilanNews.it; ecco uno stralcio delle sue parole. “Il derby è più una distrazione per il Milan. Perché è chiaro sarebbe meglio non perderlo 5 a 1 di nuovo, però è il derby meno importante degli ultimi due anni. Il valore della stagione del Milan non verrà deciso il 22 aprile ma con la Roma ed eventualmente con la semifinale e la finale“.

scontro Ibrahimovic Lukaku

La sentenza

“Per me il ciclo di Pioli è finito. Dopo la striscia orribile del gennaio 2023 sembrava davvero game-over. Dopo la fine della stagione scorsa, in cui sembrava il momento ideale per cambiare e ringraziare Pioli di uno Scudetto, di una semifinale di Champions e cambiare gestione, invece è stato deciso l’esatto opposto allontanando chi lo voleva cambiare, tenere invece chi voleva tenerlo. Ed invece a più riprese anche quest’anno, dopo il Borussia Dortmund, dopo la sconfitta, anche lì semplicemente la serata di San Siro sembrava quella della fine di un ciclo. Non è successo, ed adesso devo ammettere che Pioli ancora una volta, per la quindicesima volta in 5 anni, a partire da Ragnick del Covid, è riuscito a resistere. Adesso ha piazzato una striscia inattaccabile in campionato perché è un filotto che ha blindato il discorso Champions con una facilità che nessuno di noi avrebbe immaginato a gennaio“.

L’articolo Pastore: “Il derby è più una distrazione per il Milan, gennaio 2023 è stato orribile, lì il ciclo di Pioli è finito” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG