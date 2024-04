Il difensore centrale della nazionale e capitano del club granata potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva di mercato.

Si prevede che il Milan spenderà molto per un attaccante in estate, non è detto però che non si investa una cifra significativa anche su un difensore centrale; Alessandro Buongiorno è ancora nel mirino.

Il tentativo di Marotta e Ausilio

Il Torino non si siederà al tavolo delle trattative per meno di un’offerta da 40 milioni: l’italiano è molto attaccato al club in cui è nato calcisticamente e di cui è capitano ma sarebbe anche al contempo tentato di fare il salto di qualità approdando in una grande. Su di lui infatti ci sono i top club italiani ed europei. L’Inter non ha i mezzi per offrire ad Urbano Cairo quanto richiesto a meno di una cessione come potrebbe essere quella di Bastoni. I nerazzurri potrebbero provarci con la formula del prestito con obbligo di riscatto che prevede una o due contropartite: Martin Satriano, reduce da una buona stagione in prestito al Brest e Francesco Pio Esposito, in prestito allo Spezia.

Jan Carlo Simic

Le “armi” del Milan

Secondo Tuttosport anche i rossoneri potrebbero provarci con la stessa formula offrendo il difensore centrale mancino Marco Pellegrino, attualmente in prestito alla Salernitana, oppure il difensore serbo Jan-Carlo Simic. Anche Filippo Terracciano e Lorenzo Colombo vengono citati dal quotidiano piemontese come potenziali contropartite. Le trattative però, dovrebbe entrare nel vivo dopo la fine dell’Europeo, competizione che potrebbe vederlo titolare nella nazionale italiana.

