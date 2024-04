I rossoneri si trovano di fronte una brutta gatta da pelare: le richieste dell’estremo difensore francese per prolungare sono molto alte.

Mike Maignan tra una parata e l’altra è tornato ai suoi livelli dopo una prima parte di stagione condita da qualche errore decisamente non da lui. Il Milan è entrato nel finale di stagione e il portiere ha dimostrato di poter essere decisivo quanto Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport fa luce sulla delicata situazione relativa al suo rinnovo di contratto.

La situazione

Maignan guadagna 3,2 milioni di euro a stagione e il suo contratto scadrà nel 2026. Il suo stipendio è lontano da quello di Leao in questo momento e anche da quello che guadagna un portiere del suo status. Bisogna anche contare che Ismael Bennacer, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic percepiscono più del portiere.

Mike Maignan

La richiesta

Per far sì che l’estremo difensore rossonero resti al Milan bisognerebbe quindi proporgli un aumento significativo dell’ingaggio; si pensa forse nell’ordine dei 5-6 milioni di euro come base, con bonus che portano fino ai 7 milioni di euro, proprio come per Leao. Questa situazione non è in alcun modo paragonabile a quella di Gigio Donnarumma qualche anno fa: a Maignan mancano ancora due anni di contratto.

I pensieri della dirigenza

Il Milan ci tiene a risolvere la questione nei prossimi mesi e lo stesso vale per Theo Hernandez (anche lui in scadenza nel 2026). Insomma, le trattative inizieranno presto e resta da vedere se si riuscirà a raggiungere un accordo; di sicuro il portiere darà priorità al Milan perché si trova molto bene nel suo attuale club. Sul fronte di un’ipotetica cessione, come sempre quando si tratta delle stelle della squadra, il Milan valuterà solo offerte da almeno 100 milioni di euro. Il Bayern Monaco è interessato sia a Maignan che a Theo Hernandez ma la linea rossonera è quella di tenerseli ben stretti per quanto possibile.

