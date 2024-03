Pastore non ha dubbi: «La fase difensiva del Milan è migliorata con questo calciatore». Le dichiarazioni sul rossonero

Il giornalista Pastore ha analizzato a Fontana di Trevi la fase difensiva del Milan e dell’importanza di Bennacer.

PAROLE – «La fase difensiva è molto migliorata quando è tornato Bennacer, perché pur giocando una partita alla fine sufficiente, ha dato una grande palla ad Okafor in occasione del vantaggio ma anche con la semplice presenza da un equilibrio alla squadra che nessun altro centrocampista della rosa del Milan sa dare. Per me Bennacer deve giocare titolare sempre».

The post Pastore non ha dubbi: «La fase difensiva del Milan è migliorata con questo calciatore» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG