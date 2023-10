Giuseppe Pastore, giornalista italiano, ha parlato di Leonardo Pavoletti citando anche l’ex capitano dell’Inter Icardi

Nella tarda serata di ieri è andata in scena la trasmissione “Fontana di Trevi”, in onda sui canali ufficiali di Cronache di Spogliatoio. Durante la stessa Giuseppe Pastore, giornalista italiano, ha parlato di Leonardo Pavoletti citando l’ex bomber dell’Inter Icardi.

«Pavoletti record man di gol di testa in Serie A, Toni ne ha fatto 50, penso sia il record in assoluto. Più si va indietro più è difficile trovare dati però di quelli in attività Pavoletti è davanti a tutti. E’ davanti anche ad Icardi e a giocatori da oltre 100 gol in Serie A, come Ibrahimovic che penso ne abbia fatto 15 scarsi di testa. In Serie A Pavoletti ne ha fatto quasi la metà, 30 su 62».

L’articolo Pastore: «Pavoletti meglio di Icardi in un dato. Ecco quale» proviene da Inter News 24.

