Federico Pastorello, agente del centrocampista della Fiorentina Arthur, ha parlato a margine della riunione dell’Assoagenti all’Hotel Melià a Milano.

PASTORELLO – «Sono molto contento per lui, veniva da una stagione molto complicata a Liverpool per via di un infortunio. In quella ancora prima non era in un modulo a lui congeniale, ad oggi sta trovando una cosa e l’altra. C’è un diritto di riscatto, forse più sulla carta che nella pratica. La Fiorentina ha sempre avuto un approccio intelligente al mercato e ai salari, il punto è più su quello. Lui però si trova benissimo, facciamolo godere della serenità che ha».

