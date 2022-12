Sono queste le parole di Pastorello, agente anche di Kramaric, che parla come mai il giocatore non sia all’Inter.

Ecco le parole di Federico Pastorello che su TMW parla del suo assistito Kramaric, di come sia strano che non giochi nell’Inter: “Per me è un enigma il fatto che questo ragazzo non giochi nell’Inter o nel Milan, nell’Atletico Madrid o nel Chelsea. È un giocatore che ha avuto la possibilità di andare in Premier League probabilmente troppo presto: in quel momento dal punto di vista fisico e mentale non era ancora pronto, ma dopo ha fatto dei numeri incredibili.“

Conclude così l’agente: “Pur senza essere una punta e senza giocare da 9 ha realizzato tantissimi gol con la Croazia. A volte ci sono questi ragazzi che non hanno l’opportunità giusta nel momento giusto e nonostante una bellissima carriera, con tanto di record su record battuti all’Hoffenheim dove è stato sempre apprezzato, si ritrovano a non fare il salto di qualità in un top club.“

