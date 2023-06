Roberto Pereyra ha il contratto in scadenza con l’Udinese e non ha ancora rinnovato; è stato accostato anche all’Inter.

Presente al media day della Fiorentina, Federico Pastorello ha parlato del futuro del suo assistito Roberto Pereyra. “Pereyra è in scadenza di contratto, c’è un dialogo aperto con l’Udinese. Il ragazzo è parte della famiglia Pozzo perché oltre all’Udinese, dopo la Juventus, è stato anche al Watford”.

Piero Ausilio

“È di casa, ma è stato molto chiaro. A Udine si trova molto bene, nel momento in cui ci dovesse essere un’opportunità importante, vista anche l’età che ha, per tornare ad un certo livello con le competizioni europee lo potrebbe prendere in considerazione. Il dialogo con l’Udinese è assolutamente aperto, non escludo che possa restare“.

L’articolo Pastorello: “Pereyra può restare ma prenderà in considerazione proposte di squadre che giocano in Europa” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG