Il noto procuratore Federico Pastorello ha detto la sua sul caso di scommesse che riguarda Tonali e Zaniolo: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento di presentazione dei 25 finalisti per il Golden Boy, l’agente Federico Pastorello si è immedesimato nei procuratori di Zaniolo e Tonali: ecco cosa direbbe ai due calciatori (ex Milan ed ex Roma) accusati di scommesse.

LE PAROLE – «Sicuramente è un argomento difficile da affrontare, estremamente. Speriamo che le indagini non portino al coinvolgimento di questi tre ragazzi. E vivere un’esperienza del genere è traumatico da un certo punto di vista. In alcuni casi è una patologia, la ludopatia è un problema esistente e non riguarda solo i calciatori ma tutta la società. Io ho due figlie e i loro compagni di scuola, 14-15 anni, si trovano a giocare a carte con soldi. Il tema va affrontato con umanità e vicinanza, l’unica cosa da fare è provare a chiedere l’aiuto di qualche professionista. Un conto è fare certe cose saltuariamente come tutti, ma è preoccupante quando diventa una patologia. Il problema non è tanto economico quanto sociale e ambientale…»

The post Pastorello: «Tonali e Zaniolo? Se fossi il loro agente gli direi questo…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG