Pau Torres sempre più lontano dalla Juve: già fissate le visite mediche col nuovo club. Sfuma il difensore spagnolo

La pista Pau Torres per la Juve è praticamente sfumata. Come riferito dal giornalista Fabrizio Romano via Twitter, infatti, l’Aston Villa ha trovato l’accordo per il trasferimento del difensore spagnolo dal Villarreal.

I dettagli del contratto sono stati concordati e le visite mediche fissate. L’Aston Villa di Emery, suo mentore al Villarreal, lo pagherà molto meno della clausola rescissoria. Niente da fare per la Juve.

The post Pau Torres sempre più lontano dalla Juve: già fissate le visite mediche col nuovo club appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG