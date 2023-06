Zampini, giornalista e noto tifoso della Juve, via Twitter ha commentato con tono sarcastico la scelta della Lega di far giocare i bianconeri e le altre big della Serie A più spesso alle 12:30 per vendere meglio i diritti televisivi.

Tra polemiche, prime pagine, diritti TV, odio e amore, il calcio italiano senza la Juventus è totalmente privo di interesse. https://t.co/fgNOro4zRH — Massimo Zampini (@massimozampini) June 29, 2023

ZAMPINI – «Tra polemiche, prime pagine, diritti TV, odio e amore, il calcio italiano senza la Juventus è totalmente privo di interesse».

The post Zampini: «Il calcio italiano senza Juve è totalmente privo di interesse» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG