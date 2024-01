Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Lille, su Tiago Djalo, prossimo difensore della Juve, la cui firma è attesa nei prossimi giorni

L’allenatore del Lille è Paulo Fonseca, che in Italia ha diretto la Roma per 2 stagioni. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato chi è un suo giocatore, Tiago Djalò, in procinto di trasferirsi alla Juventus.

COME STA DJALO’ – «Sono già due settimane che si allena bene con il gruppo, sempre con una buona intensità, al ritmo giusto. Penso che ne possa servire un’altra o al massimo altre due per rivederlo in campo, pronto per la partita. Diciamo che finalmente è quasi pronto per il rientro».

QUANTO HA INCISO LA SUA ASSENZA – «Molto, davvero tanto, prima di essersi fatto male stava andando davvero bene e ci ha aiutato molto. É difficile trovare in giro un difensore centrale veloce come Tiago».

