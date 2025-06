L’Inter si appresta a realizzare il miglior mercato possibile per la stagione che verrà: attenzione al bomber del momento.

L’Inter si appresta a iniziare il Mondiale per Club, una competizione tutt’altro che banale sia per potenziale economico che dal punto di vista sportivo. In particolare per i enrazzurri, rappresenta un’importante vetrina per oscurare la pessima finale di Champions League del 31 maggio scorso, persa 5-0 contro il PSG.

A cercare di rialzare i nerazzurri, il nuovo allenatore Cristian Chivu, che tanto bene ha fatto al Parma nel finale di stagione, salvando una squadra che sembrava a un passo dalla Serie B.

In ogni caso, per poter fare meglio del recente passato, i nerazzurri dovranno affacciarsi al mercato, e tentare di fare il migliore lavoro possibile e immaginabile in vista del futuro. In questo senso, Marotta e Ausilio sembrano in procinto di puntare su un giocatore in particolare per il futuro reparto offensivo dei nerazzurri.

Inter, novità per l’attacco: chi è il bomber che piace ai nerazzurri

Il giocatore su cui potrebbe piombare l’Inter da un momento all’altro, secondo Calciomercato.com, è Nick Woltemade. Attaccante classe 2002 dello Stoccarda, nel 2024/25 ha messo a segno 17 gol, ha segnato anche con la Nazionale tedesca Under 21 nel 3-0 siglato contro la Slovenia. E così, considerando quanto bene sta facendo, già questa estate potrebbe partire. Il fisico è quello del centravanti vecchia scuola, ma la tecnica non gli manca di certo. Non parliamo, quindi, del classico attaccante “bruto” e basta.

Inoltre, ama svariare su tutto il fronte d’attacco, fornire appoggio ai centrocampisti, aprire spazi per i compagni di squadra e, come la punta più pura che può venirci in mente, chiudere l’azione in bellezza. Perfetto per l’Inter, dunque. I nerazzurri cercano un giocatore all’altezza, da infilare inizialmente alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Non proprio una riserva, ma un giocatore che per età e rendimento possa essere ideale per gli obiettivi di squadra e societari.

Il grande problema su cui deve riflettere l’Inter e non solo l’Inter è il prezzo. Anche grazie a un contratto che lo lega allo Stoccarda fino al 2028, senza dimenticare le tante squadre che lo seguono in Italia e all’estero, il suo prezzo è di circa 40 milioni di euro. Con l’addio di Arnautovic e Correa, e la posizione un po’ complessa di Taremi dopo una stagione non propriamente positiva, sicuramente i nerazzurri dovranno investire sul mercato. Prima di tutto, però, andranno fatte delle valutazioni. Per Woltemade e non soltanto.