L’allenatore Paulo Sousa non ha risparmiato elogi ai nerazzurri ed al suo collega piacentino.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Paulo Sousa che si è detto sicuro del potenziale dell’Inter. “L’Inter è senza dubbio la più forte. E le dico di più: ha il potenziale per fare quello che ha fatto la Juventus. Vincere un filotto di scudetti consecutivi e dominare in Italia. I bianconeri sono arrivati a nove, i nerazzurri non sono da meno. Hanno il passo, la mentalità, le idee, la dirigenza giusta, una rosa di campioni e soprattutto l’allenatore. Inzaghi ormai è una certezza in Europa”.

“Di lui stupisce la calma nel gestire la pressione. In questi anni è sempre stato costretto a vincere, ma alla fine è riuscito a centrare lo scudetto. Tra Fiorentina e Salernitana l’ho sfidato cinque volte, e sono state tutte belle partite. La sua struttura è sempre stata la stessa. Sono cambiati solo i protagonisti. Tra comunicazione, stile di gioco e gestione del gruppo è diventato molto più completo. Da un punto di vista tecnico, inoltre, c’è poco da dire: ha il centrocampo migliore d’Italia”.

“Il bello è che puoi studiarlo quanto vuoi, analizzarlo a fondo negli interpreti e nel gioco, ma alla fine uno di quei tre trova sempre il modo di fregarti. Non riesci mai a leggerlo. E in estate hanno aggiunto anche Zielinski, che ho allenato quando guidavo la Polonia. In mezzo sa fare tutto. È una riserva di lusso, di grande livello. E si è aggiunto Taremi. Insomma, solo l’Inter può perdere questo scudetto”.

