Immobile è stato costretto a fermarsi per l’accusare di un problema muscolare e Sarri non ci sta per le condizioni dell’Olimpico.

I fantasmi di Lotito sono continuamente nelle parole e negli atteggiamenti dell’allenatore. Le richieste sul mercato, il problema del germe nello spogliatoio e ora le condizioni dell’Olimpico. Maurizio Sarri è un allenatore esigente, ma i risultati ottenuti quest’anno gli stanno dando ragione. Il presidente deve assecondare le direttive del comandante per continuare a viaggiare a vele spiegate verso gli alti lidi della classifica. La tegola per Sarri è senza dubbio il problema occorso a Immobile. L’attaccante rischia di dover star fermo fino a gennaio e saltare queste ultime partite prima della sosta per il Mondiale.

