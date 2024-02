Pavard a DAZN: «I tifosi una spinta in più per la nostra vittoria». Le dichiarazioni del difensore dell’Inter

Pavard ha parlato a DAZN dopo il fischio finale di Inter Juve.

PAVARD – «Lo stadio? È stato pazzesco, fantastico! I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio. Quando siamo arrivati con il pullman abbiamo visto la folla ed è stato molto emozionante. È stata una spinta in più per la nostra vittoria e questo successo è anche per loro. Avrei potuto tirare meglio, ma alla fine la palla è entrata e va bene così».

