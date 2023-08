Pavard spinge con il Bayern Monaco: il difensore francese vuole l’Inter. Le ultime sulla trattativa tra nerazzurri e tedeschi

Le ultime di Sky Sport su Benjamin Pavard e la trattativa tra Inter e Bayern Monaco:

«Benjamin Pavard insiste per il trasferimento all’Inter. Il giocatore lo ha ribadito ai nerazzurri e insieme al suo entourage sta cercando di sbloccare la situazione con il Bayern Monaco. I bavaresi avevano dato il 18 agosto (ieri) come deadline visto che stanno mandando in prestito Stanisic, che gioca nello stesso ruolo, al Bayer Leverkusen».

L’articolo Pavard all’Inter: il francese insiste e vuole solo i nerazzurri proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG