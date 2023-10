Il nuovo difensore dell’Inter Benjamin Pavard sottolinea la grande serenità che c’è nel gruppo squadra.

Benjamin Pavard si è raccontato ai microfoni di DAZN “Come è nata Benji l’interista Ne avevo parlato con degli amici. Adoro la musica italiana e stavo ascoltando quella canzone “Gigi l’amoroso”. E mi sono sentito interista, era da tanto che volevo diventarlo. Sono molto contento di far parte del club, che ha dei tifosi meravigliosi. Spero di fare belle cose insieme”.

Curiosità ed idoli

“Inizialmente ero attaccante. Ero il numero 9 come Inzaghi. Mi ha ispirato Sergio Ramos, anche se quando ero piccolo all’Inter giocavano Zanetti, Cambiasso, Samuel. Anche con Ronaldo, davvero erano una squadra fantastica. Da piccolo li guardavo o li sceglievo alla Play”.

Sergio Ramos

Prime difficoltà

“La mia prima partita da pro con il Lille. Il mio percorso da calciatore è stato sempre facile, ci sono stati momenti difficili ma mi sono sempre rialzato grazie al sostegno della famiglia e delle persone che per me sono importanti. Li ringrazio perché è anche grazie a loro che sono oggi qui a giocare nell’Inter. Come ho superato quei momenti? Bisogna lavorare su se stessi e mai dubitare di sé anche se può sembrare difficile a volte. Ci saranno sempre alti e bassi, bisogna lavorare tutti i giorni”.

Il clima in spogliatoio

“Giochiamo a calcio per far vivere grandi emozioni ai tifosi e a tante persone, è vero che per la vita di gruppo è importante andare d’accordo e che ci sia una buona intesa tra la squadra. Con questa qualità si possono vincere i titoli e anche tante partite. Sono appena arrivato ma c’è già un’ottima energia all’Inter. Sono sicuro che faremo grandi cose insieme”.

L’articolo Pavard: “C’è un’ottima energia nello spogliatoio dell’Inter, faremo grandi cose” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG