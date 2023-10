Tancredi Palmeri attraverso il suo profilo social ha scritto un post in merito alla scelta dei tifosi dell’Inter di accogliere Lukaku coi fischietti

PAROLE – «Utilizzare i fischietti per il ritorno di Lukaku (come fu per Ronaldo) è la cosa più intelligente, giocosa e adatta per una tifoseria. Nonché saggia, così ci si tappa la bocca e si evita che qualcuno intoni buu razzistici».

