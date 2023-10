Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato all’uscita della Lega Calcio circa la sua favorita per lo scudetto

PAROLE – «È una partita bellissima da giocare, l’importante che ci sia la prestazione. È chiaro che la Juve è la Juve, ma la palla è rotonda. Juventus favorita per lo scudetto? No, per me è l’Inter».

