Beppe Severgnini ha pubblicato un lungo pezzo sul Corriere della Sera sul ritorno a San Siro di Lukaku. “Gli amanti delusi non dimenticano. La partita di Romelu Lukaku a San Siro verrà accompagnata da una tempesta di fischi”.

Il voltafaccia

“Il comportamento del centravanti belga, la scorsa estate, non è sembrato elegante (eufemismo). Prometteva eterno amore all’Inter, che l’aveva ripreso dopo il (prevedibile) flop al Chelsea; e intanto trattava con Milan e Juventus. A un certo punto, Big Rom ha smesso di rispondere ai compagni di squadra e alla società nerazzurra. Avido? Confuso? Mal consigliato? Non si sa. Lui ripete «Quando parlerò io..!». Ma intanto non parla. Forse perché non ha nulla da dire?”.

L’appello

“I fischi, quindi, non sono probabili: sono certi. In uno stadio di calcio esiste il diritto alla disapprovazione, e fischio è tra le modalità preferite. L’importante è che i tifosi nerazzurri, legittimamente scocciati, non si lascino infiltrare dai disonesti: i fischi sono una cosa, i «buuu» razzisti un’altra cosa. Romelu Lukaku ne è stato vittima, quando indossava la maglia dell’Inter. Non deve accadere mai più”.

La soluzione alternativa

“Si potrebbe tacere: ogni volta che Lukaku tocca la palla, lo stadio ammutolisce. Sarebbe un silenzio inedito, quindi assordante. Ne parlerebbero ovunque: i fischi, in fondo, sono prevedibili; quella gelida punizione, no. Sarebbe anche un modo per segnalare a Lukaku che, di lui, ci importa fino a un certo punto. Siamo passati a nuovi amori. Credo che nessun interista sul pianeta approverebbe, oggi, uno scambio con Marcus Thuram”.

L’avviso

“I tifosi della Roma non se ne abbiano a male: non ce l’abbiamo con loro. Siamo soltanto ammiratori traditi. A proposito: si preparino, i giallorossi, perché potrebbe accadere presto anche a loro. Le star del calcio sono così: baciano le maglie e pensano ai soldi. E noi tifosi ci caschiamo, ogni volta. Non è fantastico?”.

