L’ex giocatore Mario Basler è scettico riguardo il passaggio di Pavard dal Bayern Monaco all’Inter: ecco le parole

Senza giri di parole Mario Basler, ex giocatore tedesco, esprime la sua contrarietà al passaggio di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco all’Inter. Le parole nel suo podcast.

INTER PAVARD- «Ma come gli è venuta l’idea di lasciare la Baviera e andare all’Inter? Bisogna chiedersi cosa gli passava per la testa, o quale proiettile lo abbia colpito. Da quello che si sente non andava affatto d’accordo con Thomas Tuchel. Doveva esserci molta tensione tra loro due»

L’articolo Pavard e Inter, Basler scettico: «Cosa gli passava per la testa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG