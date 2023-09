L’Inter ha la coperta lunga soprattutto in difesa grazie all’arrivo di Pavard: un turnover tanto costante quanto competitivo

Come citato da Tuttosport, l’Inter è fortemente una squadra competitiva, ma soprattutto abbastanza coperta in difesa: grazie in primis all’arrivo di Pavard dal Bayern Monaco.

Ciò permetterà a Simone Inzaghi di utilizzare un turnover massiccio dietro, puntando non soltanto sui soliti Acerbi, Darmian e De Vrij.

L’articolo Pavard, e le castagne tolte dal fuoco in difesa per l’Inter proviene da Inter News 24.

