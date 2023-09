Una media spettatori assai importante per l’Inter con il derby di Milano dietro l’angolo: oltre 70mila nerazzurri presenti

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, per il derby di Milano si prospetto un clima da vero e proprio tutto esaurito, ma per l’Inter in sé non si tratta di una vera e propria novità.

Da inizio stagione i nerazzurri possono contare su un pubblico sempre presente, che si aggira mediamente verso i 70mila spettatori a San Siro.

L’articolo Inter, inizio col botto sugli spalti. Media 70 mila spettatori a San Siro proviene da Inter News 24.

