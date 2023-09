Macedonia-Italia, le pagelle della Gazzetta dello Sport: Barella il migliore, bene Bastoni e Dimarco

Secondo la Gazzetta dello Sport, Barella è stata il migliore in campo nell’Italia contro la Macedonia. Bene anche Bastoni e Dimarco, difensori dell’Inter.

6,5 Barella – Quello più decisivo e l’ultimo ad arrendersi. Due lanci da trequartista per Dimarco e Tonali, una spinta continua, il gran tiro sulla traversa da cui nasce il gol di Immobile.

6 Bastoni – La sua gara andrebbe giudicata in un altro contesto. Se la cava, è sempre in anticipo, dà una mano in fase d’impostazione, ma è coinvolto anche lui nel terribile finale.

6 Dimarco – Un tempo notevole: spinta, incroci, cross, tutto ciò che si chiede a un esterno-regista. Poi un secondo in riserva fino al cambio. Un errore: passa invece di tirare.

