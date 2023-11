Nel match di campionato tra Atalanta ed Inter, Benjamin Pavard si è infortunato, ma c’è un retroscena incredibile sul sul conto

DAZN ha anticipato che durante la trasmissione Bordocam verranno resi noti al pubblico alcuni spezzoni che riguardano il match tra Atalanta ed Inter.

Nello specifico, verrà dato risalto all’infortunio di Benjamin Pavard, e ad un retroscena che riguarda il difensore francese.

Dopo il gol di Calhanoglu, infatti, il giocatore è corso in campo ad esultare coi compagni, ed è stato lo steff medico dell’Inter a doverlo frenare per non peggiorare le condizioni del suo ginocchio.

L’articolo Pavard, il retroscena clamoroso dopo l’infortunio: cos’è successo proviene da Inter News 24.

