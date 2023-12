Il difensore dell’Inter Pavard, alle prese col recupero dall’infortunio, ha dato vita ad una scenetta durante il match con l’Udinese

Come rivela Sky Sport, Benjamin Pavard non riesce proprio a star lontano dalla sua Inter. Durante l’intervallo del match contro l’Udinese, infatti, quando si stava discutendo in panchina del cambio in favore dell’ingresso di Carlos Augusto, il difensore è andato da Massimiliano Farris (vice di Inzaghi) e gli ha detto «Dai, entro io!».

Il vice tecnico ha riso di gusto, prima di assecondarlo bonariamente «Va bene, scaldati».

L’articolo Pavard, il simpatico siparietto con Farris durante Inter Udinese proviene da Inter News 24.

