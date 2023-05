Pavard in salita, la Gazzetta dello Sport sul difensore francese: «Il costo scoraggia l’Inter, complicata una trattativa»

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per l’Inter sono meno le possibilità di arrivare a Pavard. Il campione del mondo 2018 vorrebbe, sì, lasciare il Bayern Monaco, ma ha un contratto che scadrà nel giugno del 2024 e ciò rende ben più complicata ogni operazione.

Come caratteristiche tecniche e anche fisiche è considerato più vicino allo Skriniar che fu, ma il costo scoraggia: una ventina di milioni almeno per il cartellino più un ingaggio alto, non il massimo in questa particolare momento storico dei nerazzurri.

L'articolo Pavard in salita, la Gazzetta: «Il costo scoraggia l'Inter, complicata una trattativa» proviene da Inter News 24.

