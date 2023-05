Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in vista dell’ultimo impegno stagionale dei toscani con la Lazio

Intervistato da Il Messaggero, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato in vista della gara di sabato contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

SARRI – «A Maurizio voglio bene e lo stimo, anche se non l’ho sentito di recente. A gennaio ha parlato col mio direttore, ma per altre questioni. È arrivato tardi nel calcio che conta, ma il fatto che abbia spiccato il volo ci fa sentire partecipi. Il suo futuro? Preferisco non addentrarmi in questioni di altre squadre. Mi è sembrato solo che un allenatore così importante voglia crearsi le condizioni per avere più facilità nel lavorare».

GARA DI SABATO – «Difficile, anche perché loro vorranno mantenere il secondo posto. Ho notato che hanno ottenuto 20 clean sheet in campionato, ciò rende l’idea dell’organizzazione di squadra. Poi le individualità di alto livello non mancano e infatti il prossimo anno si esprimeranno in Champions».

INTERESSE LAZIO PER FAZZINI BALDANZI E GUARINO – «Come dargli torto. Questi profili però vorremmo trattenerli ancora un anno, anche perché sono ragazzi troppo giovani che si devono completare, soprattutto dal punto di vista fisico. La prossima stagione potrebbero essere ancora più decisivi per noi. Non dimentichiamo che hanno vinto lo scudetto con una Primavera da cui sono usciti Ricci, Viti, Asslani e lo stesso Belardinelli, che l’anno prossimo farà parte della nostra rosa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG