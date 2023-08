Si deciderà tutto oggi per quanto riguarda la trattativa per Benjamin Pavard all’Inter: novità per il sostituto del Bayern Monaco

Benjamin Pavard preme per andare all’Inter, nella giornata di oggi si saprà se il suo desiderio possa essere esaudito o meno: il club nerazzurro ha fissato la deadline nel pomeriggio. Si muove qualcosa in casa Bayern Monaco per il sostituto del francese.

Come riporta la Bild, la trattativa tra i bavaresi e Chalobah del Chelsea sta diventando molto calda. Da capire se si arriverà alla chiusura definitiva del cerchio.

L’articolo Pavard Inter, diventa caldo l’asse Chalobah-Bayern Monaco: cosa filtra proviene da Inter News 24.

