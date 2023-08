Pavard-Inter, domani giornata da dentro o fuori. Il difensore francese prova a forzare la mano con il Bayern per la cessione

I tanti indizi sembrano condurre a una prova. Non c’è ancora il semaforo verde, ma Benjamin Pavard si avvicina all’Inter. Il giocatore è pronto a volare in Italia, ieri per la terza volta in quattro giorni ha saltato l’allenamento con il Bayern, quello in cui Tuchel ha provato uomini e meccanismi in vista della sfida odierna in Bundesliga contro l’Augsburg. Domani per i nerazzurri sarà una giornata chiave, dentro e fuori dal campo, visto il match di Cagliari e la deadline che la società si è imposta per procedere con un piano alternativo rispetto al difensore.

Il club nerazzurro non può attendere oltre, essendoci il rischio di rimanere con un buco in difesa a causa dell’imminente chiusura delle operazioni di mercato. Senza Pavard bisognerebbe ricominciare daccapo con un altro obiettivo (Schuurs alternativa numero uno) e dunque servirebbero i tempi tecnici per garantire a Inzaghi il sesto difensore, destinato a prendere l’eredità di Skriniar come braccetto di destra. Tra l’attacco influenzale di mercoledì scorso e i problemi alla schiena degli ultimi giorni, Pavard ha preso una posizione netta nei confronti del Bayern e soprattutto di Tuchel. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Pavard-Inter, domani giornata da dentro o fuori. Il francese prova a forzare la mano proviene da Inter News 24.

