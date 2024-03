Pavard: «Inter-Genoa decisiva per lo Scudetto? Campionato ancora lungo». Le dichiarazioni del difensore nerazzurro

Nel prepartita di Inter-Genoa, Benjamin Pavard si è espresso così ai microfoni di DAZN.

OGGI PARTITA DECISIVA PER LO SCUDETTO? – «Siamo consapevoli dei punti di vantaggio, è una partita come le altre. Dall’inizio della stagione giochiamo il nostro calcio, vinciamo le partite e non cambieremo ora, perché il campionato è ancora lungo. Una partita importante e faremo di tutto per vincerla».

