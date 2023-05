Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa dell’Inter per acquistare Benjamin Pavard, difensore francese del Bayern Monaco

Una pista che sembra essere molto calda potrebbe portare Benjamin Pavard a vestire la maglia dell’Inter per la prossima stagione. Il difensore francese sembra essere in uscita dal Bayern Monaco. Anche il giornalista Pasquale Guarro conferma l’interesse dei nerazzurri e svela il ruolo in cui il calciatore vorrebbe giocare.

#Pavard vuole lasciare il #Bayern (scade 2024) e giocare con continuità nel ruolo di centrale, lasciando quello di esterno. L’#Inter sta parlando con il suo agente, che pensa di poterlo portare via per una cifra di circa 20 mln di euro. Con #Inzaghi sarebbe il post #Skriniar. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) May 30, 2023

Il giornalista spiega: «Pavard vuole lasciare il Bayern (scade 2024) e giocare con continuità nel ruolo di centrale, lasciando quello di esterno. L’Inter sta parlando con il suo agente, che pensa di poterlo portare via per una cifra di circa 20 mln di euro. Con Inzaghi sarebbe il post Skriniar».

