Il difensore francese è stato uno dei peggiori nel derby perso dai nerazzurri e potrebbe cambiare squadra a fine stagione. Gli obiettivi dell’Inter restano gli stessi nonostante un avvio di stagione così così: la squadra punta a riscattarsi nel campionato italiano e a fare bella figura anche in Champions League. In questo contesto, ogni mossa sul mercato acquisisce un’importanza cruciale, soprattutto quando si tratta di possibili partenze che potrebbero lasciare un vuoto nella rosa. Possibile addio a sorpresa Benjamin Pavard, con la sua qualità difensiva e la sua esperienza internazionale, si è ritagliato un ruolo di spicco all’interno del club, al netto delle disattenzioni di Monza e del derby. Tuttavia, sembra che per lui si stia delineando una nuova avventura lontano da Milano, in uno scambio che potrebbe sorprendere molti. L’indiscrezione Ciò che rende questa operazione particolarmente intrigante è il nome che circola come possibile arrivo all’Inter in cambio del […]

Leggi l’articolo completo Pavard non sembra più lui: l’Inter potrebbe inserirlo in un mega scambio, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG