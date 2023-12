Le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa provando ad evidenziare le condizioni di Pavard

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha voluto parlare delle condizioni Pavard.

BENJI – «Pavard ha superato il test sabato sera a San Siro, penso che possa recuperare per la prossima (con la Lazio, ndr). Al di là di quello l’atmosfera che c’è è quella che vedete voi all’esterno: un gruppo di ragazzi che si trova bene, poi c’è un allenatore che deve fare le scelte e magari chi va in panchina non è contento ma rispettano tutti le scelte».

QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA

L’articolo Pavard, parla Inzaghi: «Ecco le sue condizioni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG