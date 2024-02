La Gazzetta prima elogia e poi punge Benjamin Pavard, ecco il commento e la pagella del francese protagonista in Inter-Atletico Madrid di Champions League

Benjamin Pavard continua a stupire. Una sua ottima prestazione ormai non fa quasi più notizia, come quella arrivata nella giornata di ieri nel corso di Inter-Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport, non a caso, ha lodato il francese regalandogli un sette in pagella. Eppure, anche una piccola tirata d’orecchie è arrivata per lui nell’edizione odierna. Ecco il commento.

PAVARD – «Forza e classe, tocchi e fisico con una personalità incredibile nel portar su la squadra nel momento meno semplice. Un appunto: eviti qualche sceneggiata inutile».

