Lecce-Inter è il prossimo impegno di Serie A, Inzaghi rivoluziona la rosa e pensa al maxi turnover, ecco la scelta su Acerbi

La vittoria contro l’Atletico Madrid, malgrado non siano passate nemmeno 24 ore, ad Appiano Gentile appartiene ormai al passato. Inter-Lecce è infatti il prossimo incontro in programma per i nerazzurri e come riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi starebbe già pensando proprio alla gara di Serie A.

Quel che è certo, è che i nerazzurri faranno un ampio ricorso al turnover. In attacco ad esempio, in attesa di conoscere meglio le condizioni di Thuram, chi sarà sicuro di giocare è Arnautovic. Al tempo stesso invece, in difesa difficilmente verrà rischiato Acerbi, con Stefan de Vrij che dovrebbe quindi rimanere al suo posto e stringere i denti ancora una volta.

L’articolo Lecce-Inter, Inzaghi prepara il turnover: lui certo di giocare e Acerbi… ULTIME proviene da Inter News 24.

