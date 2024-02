Marko Arnautovic ha ricevuto dal compagno Calhanoglu un messaggio da brividi su Instagram dopo il gol vittoria contro l’Atletico

Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha realizzato il gol vittoria nell’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid facendo scoppiare di gioia i propri compagni e tifosi. Dopo la partita Calhanoglu gli ha scritto un toccante commento su Instagram.

IL MESSAGGIO – «Nessuno sa cosa fai dietro le quinte. Il sangue, le bestemmie e il lavoro che ci metti. So cosa significa per te fratello mio e sono felice per te».

L’articolo Arnautovic, messaggio di Calhanoglu da brividi: cosa gli ha scritto proviene da Inter News 24.

