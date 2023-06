Pavard si complica per il club nerazzurro? Bild: «Possibilità più per il Barcellona che per l’Inter»

Tobias Altschaffl, giornalista della Bild, ha parlato del futuro di Pavard, nel mirino da tempo dell’Inter.

«Pavard mi sembra una possibilità più per il Barcellona, l’Inter è più attrattiva in questo momento perché è in finale di Champions, ma il Barcellona mi sembra davanti in questo momento».

L’articolo Pavard si complica Bild: «Possibilità più per il Barcellona che per l’Inter» proviene da Inter News 24.

