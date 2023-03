Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto A ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto A ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio. Le sue parole sulla sfida tra gli azzurri e il Milan in Champions:

«La Champions è altra cosa, ci saranno motivazioni completamente differenti. Se si pensa di trovare un Milan nettamente inferiore agli azzurri, come legittimato dal divario in campionato, si commetterebbe un grave errore. Spalletti, per fortuna, non la pensa così. Luciano ha sempre dimostrato grande considerazione di ogni avversario. È questa la vera forza del Napoli»

The post Pavarese: «Milan Napoli in Champions? Pensare questo è un errore» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG