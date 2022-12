Sono queste le parole a Sky Sport del giornalista Andrea Paventi che parla dell’Inter e della situazione di Lukaku.

Ecco cosa dice il giornalista Andrea Paventi a Sky Sport, sulla situazione dell’Inter, più precisamente di Lukaku: “Robin Gosens non è stato convocato per il Mondiale dalla Germania e con l’Inter ha solo quattro presenze da titolare. Però lui può essere una risorsa in più e tanti ne hanno parlato nel ritiro di Malta. Aspettiamo di vedere quali spazi potrà avere. Anche Joaquin Correa potrebbe essere un’arma in più. Servono le sue risposte davanti e nel Mondiale non le ha date. Anche nel finale con l’Inter non è stato benissimo.“

Conclude così: “Ma lì davanti tutti aspettano Lukaku. Simone Inzgahi per primo, anche i tifosi e lui stesso. Aveva tanta voglia di dimostrare qualcosa di importante con questa maglia e si è fermato per tre mesi. È tornato, poi si è rifermato, è andato ai Mondiali e ha giocato poco. Per lui il 2023 doveva essere l’anno della rinascita e la sfida contro il Napoli diventa uno stimolo per tutti. Per questi giocatori ma anche per tutta la squadra.“

