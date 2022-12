Dopo la vittoria contro la Croazia e il gol messo a segno contro la nazionale di Dalic, Messi è a un solo gol da Pelé

Il podio dei goleador storici del Mondiale è troppo distante per pensare che Messi possa raggiungerlo, a meno di una tripletta in finale che lo porti ad affiancare il tedesco Gerd Muller. Ma con la rete su rigore in Argentina-Croazia La Pulce diventa il giocatore che a quota 11 è il miglior argentino della competizione e si piazza a una sola lunghezza di distanza da Pelé, che di gol ne ha realizzati 12.

L’articolo Messi a un solo gol da Pelé proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG