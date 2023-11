Il giornalista Andrea Paventi ha aggiornato sulla situazione dell’Inter, chiamata al confronto col Benfica a Lisbona

In collegamento per Sky Sport dall’Estadio da Luz, il giornalista Andrea Paventi parla così dell‘Inter, a poche ore dal match di Champions League col Benfica.

LE PAROLE- «Stasera, anche se ci saranno tanti cambi e sarà una squadra con alternative in panchina, ci sono giocatori che possono far bene e dare riposo ai titolari spremuti in un calendario molto intenso. Peraltro in una settimana con tre trasferte, dopo la Juventus domenica ci sarà il Napoli. Si giocherà in uno stadio bello, pieno e ricco, con circa duemila tifosi nerazzurri. Il Benfica doveva essere la formazione che, insieme all’Inter, dava più problemi in questo girone ma ha ancora possibilità di andare in Europa League».

L’articolo Paventi carica prima di Benfica-Inter: «Riposo ai titolari spremuti!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG