Il difensore centrale del Benfica Morato è motivato in vista della gara di stasera nonostante la sua squadra sia già stata eliminata dalla Champions.

Insieme all’allenatore Roger Schmidt anche Morato ha parlato in conferenza stampa del match di stasera contro l’Inter. “Ci ​​aspettiamo sempre una partita difficile, contro una squadra che gioca in un campionato difficile. Sappiamo che la loro squadra non cambia molto in termini di qualità, ma siamo preparati per questo e siamo pronti a giocare una buona partita. Naturalmente dobbiamo sempre vincere, entriamo in campo sempre per vincere e ora questo non cambierà per questo o quel motivo“.

I motivi della flessione

“È il calcio, ne fa parte. Nelle ultime due stagioni abbiamo fatto un buon lavoro, quest’anno non è andata altrettanto bene. Fa parte di questo, nel calcio ci sono giorni buoni e giorni meno buoni“. Il Benfica è già aritmeticamente fuori dalla Champions League ma vuole qualificarsi all’Europa League; per farlo bisognerà superare il Salisburgo.

Uefa Champions League

Il cambio ruolo

“È ovviamente una posizione diversa dalla mia, da centrale, ma è una questione di adattamento. Sono sempre disposto a giocare, sono sempre disponibile per il Benfica“. La squadra portoghese ha cambiato modulo ultimamente schierandosi anche con la difesa a 3; il brasiliano ha giocato anche come difensore esterno.

Sui nerazzurri

“Non ho nulla contro di loro. L’Inter è un avversario forte, dobbiamo vincere perché non è andata così bene nelle partite precedenti in Champions League. Possiamo e dobbiamo restare in Europa“.

