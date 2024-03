Il giornalista Andrea Paventi si è espresso a Sky Sport sul momento dell’Inter e la vittoria di Bologna. Il commento ai microfoni dell’emittente

Il commento di Paventi dopo la vittoria dell‘Inter a Bologna:

LE PAROLE – «L’Inter ha dominato nel primo tempo col Bologna, si è vista la distanza fra la prima e quarta in classifica pur non brillando nei singoli perché Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella che ha sbagliato un occasione clamorosa non erano al massimo. Nonostante ciò ha creato tantissimo nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è abbassata ed ha concesso un po’. L’Inter nel secondo tempo ha iniziato a pensare a Madrid, lo ha fatto Inzaghi gestendo Dimarco e Lautaro Martinez. Però è uscito fuori bene il Bologna, ma l’Inter ha dimostrato forza ed ha legittimato quanto fatto di buono nel 2024 dove sta stradominando il campionato»

L’articolo Paventi: «Cosa è emerso dopo il secondo tempo di Bologna Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG