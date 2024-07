Nell’ambito di una trattativa che tiene banco in questa estate di calciomercato, il Milan sembra essere vicino a portare a compimento un’operazione che potrebbe rafforzare notevolmente la squadra in vista della prossima stagione. Si tratta dell’acquisto di Strahinja Pavlovic dal RB Salisburgo, un difensore centrale che ha già dimostrato le sue qualità in più campionati europei e che potrebbe ora approdare in Serie A per indossare la maglia rossonera.

Avvicinamento alla richiesta del Salisburgo

I dirigenti del Milan hanno compiuto passi decisivi nelle negoziazioni con il RB Salisburgo per Strahinja Pavlovic. Le ultime notizie rivelano un’avvicinamento significativo alle cifre richieste dal club austriaco per il cartellino del difensore serbo. Pavlovic, nato nel 2001, ha già un percorso internazionale degno di nota avendo militato in squadre come Partizan, Cercle Bruges, Monaco e Basilea. La trattativa in corso segna un interesse specifico del club di Via Aldo Rossi per un profilo difensivo versatile e di prospettiva.

Strahinja Pavlovic

Un colpo dopo Morata

Se il trasferimento andasse in porto, Pavlovic rappresenterebbe il secondo innesto di rilievo per il Milan in questa sessione di mercato, dopo l’arrivo di Álvaro Morata. Il sentimento espressi dai vertici milanisti è di ottimismo e fiducia nella possibilità di aggiungere il difensore serbo alle fila della squadra guidata da Paulo Fonseca. Pavlovic potrebbe quindi presto diventare un punto fermo della nuova difesa rossonera.

La scelta di Pavlovic: il ‘no’ all’Atlético Madrid

Un dettaglio non secondario che emerge nella corsa all’acquisto del giocatore è legato alla volontà espressa dallo stesso Pavlovic. Il difensore, infatti, avrebbe rifiutato un’offerta dell’Atlético Madrid, preferendo la destinazione Milan. Questa scelta sottolinea il desiderio di Pavlovic di vestire la maglia del Diavolo e giocare a San Siro, ponendo il Milan davanti agli altri top club europei interessati al suo profilo.

Trattativa in fase avanzata e cifre dell’operazione

La trattativa tra il Milan e il RB Salisburgo è entrata in una fase cruciale, con contatti frequenti e costanti mirati a definire gli ultimi dettagli. Il costo dell’operazione per portare Pavlovic in Italia si aggira intorno ai 20 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra importante che il Milan sembra disposto a investire per assicurarsi un difensore centrale di alto livello e con ampi margini di crescita.

In conclusione, il Milan sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, con un occhio particolare rivolto al settore difensivo. Strahinja Pavlovic si inserisce in questo progetto come una pedina potenzialmente fondamentale per le ambizioni future del club milanese.

