Pazienza boccia il ritorno di Pogba alla Juve: «Lui e altri big mai a disposizione, c’è rammarico in Allegri». Le parole in esclusiva

Pazienza in esclusiva a Juventusnews24 ha commentato criticamente il ritorno di Pogba alla Juve.

POGBA – «Nel calcio si giudica, purtroppo o per fortuna. Per quanto fatto, o non fatto, l’affare Pogba ad oggi è sicuramente da bocciare. Non ha mai avuto una condizione fisica ottimale e non ha mai trovato continuità. Così è difficile da giudicare perchè non è praticamente mai stato impiegato e anche questa situazione sicuramente lascia un po’ di rammarico in Allegri per non aver avuto quasi mai giocatori importanti come lui. Ma mi riferisco anche ad altri».

